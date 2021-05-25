Благовещенск, , 07:22 — REGNUM В Приамурье выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 13). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 по данным на 24 мая лабораторно подтвердилось у 22 641 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 10 человек болеют ОРВИ. Ещё семь инфицированных переносят заболевание в форме пневмонии.

В Приамурье за весь период пандемии провели уже 955 170 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки 1657. При этом численность населения области, по данным Амурстата, на 1 января 2021 года составляла 781,8 тыс. человек.

По данным портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье за последние 24 часа не зарегистрировано летальных исходов пациентов с COVID-19. Последний смертельный случай носителя коронавируса был зафиксирован в области 19 мая. За всё время жертвами COVID-19 стали 290 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки выявлен ещё 31 новый случай заражения коронавирусом, накануне — 30. Специалисты отмечают стабильный рост числа новых выявленных носителей SARS-CoV-2.