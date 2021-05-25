Москва, , 07:22 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 85:71.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт, записавший в свой актив 20 очков. В составе «Зенита» больше всех набрал Кевин Пангос — 18 очков.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 3:1 и вышел в финал Единой лиги ВТБ, в котором сыграет с казанским УНИКСом.

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