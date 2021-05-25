Кемерово, , 07:19 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 25 мая, за прошедшие сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 56 случаев.

«Кемерово — 20, Ленинск-Кузнецкий — пять, Новокузнецк — пять, Междуреченск — три, Тайга — два, Мариинский МО — два, Промышленновский МО — два, Анжеро-Судженск — один, Белово — один, Березовский — один, Калтан — один, Киселевск — один, Краснобродский — один, Осинники — один, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Юрга — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Тисульский МР — один, Топкинский МО — один, Чебулинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона. За это же время 53 пациента выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 36 695 случаев заражения коронавирусом, 35 376 человек выздоровели, 710 пациентов скончались.