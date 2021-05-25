Москва, 25 мая 2021, 07:19 — REGNUM Мир живет в атмосфере тотального безумия, уничтожения нравственности и разрушения всех форм общественных норм не без помощи коронавируса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также отметил, что триллионы долларов тратятся некими интернет-порталами на то, чтобы истребить на корню единственный ключевой регулятор человеческой жизни — нравственность.
По его словам, мы не живем в цивилизации религии, где религия главный регулятор жизни, а теперь это и не цивилизация нравственности. Тогда возникает вопрос, в цивилизации чего мы живем и кто как не Соединенные Штаты занимается этим. Эти же США еще какие-то 60 лет назад на электрический стул сажали тех, на кого сейчас молятся.