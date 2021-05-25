Омск, , 07:16 — REGNUM Арбитраж Омской области 17 июня 2021 года рассмотрит многомиллионный иск к минфину области и региональной энергетической комиссии региона. Претензии поступили от «Омской областной газовой компании», передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО поступил в суд 17 мая 2021 года, а 24 мая дело принял судья Чернышев, назначив первое заседание. Третьим лицом в споре выступает областное правительство. Детали дела не сообщаются. Сумма исковых требований — 92 598 670 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец была создана в июне 2009 года в Омске. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор с апреля 2021 года — Юрий Борисовский, владелец — Денис Кришкевич.

6 июля 2021 суд также рассмотрит иск департамента имущественных отношений мэрии Омска к ООО о признании АГЗС самовольной постройкой, обязании освободить земельный участок.