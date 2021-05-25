Оренбург, , 07:16 — REGNUM В Оренбургской области перед властями Орска поставлена задача — отремонтировать до 29 мая систему водоснабжения, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Орске второй год подряд возникает проблема с перебоями воды. Замглавы города Артём Учкин отметил, что в 2020 году причиной нехватки воды стала малоснежная зима и низкий уровень воды в Урале. Тогда бассейновый Совет увеличил санитарный сброс с Ириклинского водохранилища. Этого хватило, чтобы напитать подрусловые воды и наполнить пустые скважины Кумакского водозабора. В 2021 году причина перебоев с водой названо техническое состояние оборудования.

Дефицит воды стал главной темой оперативного совещания минстроя с представителями орской администрации и водоканала. Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Гоношилкин поставил задачу завершить ремонтные работы не позднее 29 мая. В свою очкередь, главный инженер ООО «РВК — Оренбург» Дмитрий Стрельцов заверил, что работы проведут в срок. Ремонт системы водоснабжения позволит стабилизировать ситуацию с водоснабжением города.