Лас-Вегас, США, , 07:23 — REGNUM Сразу после взлёта с авиабазы ВВС США Неллис, расположенной в 13 км северо-восточнее Лас-Вегаса (штат Невада), разбился истребитель Mirage F-1, пилот погиб. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба авиабазы.

По её данным, взлетевший с базы Неллис самолёт разбился за южной границей базы около 14:30 по местному времени. Им управлял пилот субподрядчика — компании Draken.

«Персонал авиабазы Неллис приносит свои глубокие соболезнования коллегам, друзьям и семье погибшего пилота Draken», — говорится в сообщении военных.

По информации Национального совета по безопасности на транспорте США, катастрофу под Лас-Вегасом потерпел истребитель Mirage F-1 изготовленный французской компанией Dassault Aviation. Представители регулятора отправились на место случившегося для проведения расследования

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взлёта с авиабазы ВВС США Неллис, расположенной в 13 км северо-восточнее Лас-Вегаса, разбился самолёт.

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