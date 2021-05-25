Новосибирск, 25 мая 2021, 07:11 — REGNUM С начала эпидемического сезона из-за укусов клещей в больницы обратились 2480 жителей Новосибирской области Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что наибольшее число обращений зарегистрировано в Искитимском районе — 290, в Ленинском районе Новосибирска — 355, в Бердск — 259.
На наличие возбудителя клещевого энцефалита исследовано 2139 клещей, из них 1,2% дали положительный результат на наличие возбудителя клещевого энцефалита. На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследовано 2173 клеща, из них 13,1% дали положительный результат.