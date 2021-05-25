Киев, , 07:07 — REGNUM Опубликованные на Украине записи якобы разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик сфальсифицированы. Об этом политик 24 мая написал на своей странице в Twitter.

«Не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными», — говорится в сообщении.

По информации Медведчука, происходящие с ним события и опубликованные материалы — «чистая провокация» и «изготовление так называемой фабрикой фейков».

Напомним, записи разговоров, на которых человек с голосом похожим на голос Медведчука, в мае обнародовала прокуратура Украины. Они легли в основу уголовного дела в отношении политика.

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