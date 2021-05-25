Магадан, , 07:20 — REGNUM В Магаданской области через месяц 25 июня стартует лососевая путина для рыбаков-любителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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В 2021 году учёными рекомендован объём добычи лососей в пределах 9 тыс. тонн: из них горбуша — 6540 т, кета 1900 т, кижуч — 92 т, нерка — 20 т и голец — 403,5 тонн.

Также разрешён вылов около 180 тонн корюшки азиатской зубастой.

«Этот объём рекомендован к изъятию для всех направлений изъятия — традиционного, любительского и коммерческого рыболовства, а также для аквакультуры и научных целей», — пояснили специалисты.

Продлится любительская рыбалка до 18 сентября. На первоначальном этапе для рыбаков-любителей выделено 186 т лососей. В последующем возможно увеличение.

Будут открыты 17 лицензионных участков.

Вылов нерки и корюшки азиатской зубастой в акватории залива Шелихова определён с 14 июня по 11 июля и с 9 июня по 5 июля соответственно.

По рекомендации науки установлен запрет на промышленный вылов корюшки азиатской зубастой в акватории Тауйской губы и реках в нее впадающих с 30 мая по 31 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке состоялось расширенное совещание по вопросам традиционного и любительского рыболовства. В обсуждении участвовали представители всех заинтересованных ведомств, в том числе и коренные малочисленные народы Чукотки.