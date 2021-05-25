Пенза, , 07:07 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии число погибших от COVID-19, по информации на 25 мая, достигло 776 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За сутки от осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались еще шестеро жителей — трое мужчин и три женщины в возрасте от 45 до 83 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале сформирован достаточный запас вакцины, и пациенты могут выбирать, какой именно они хотят привиться — Гам Ковид Вак (Спутник-V) или Эпи Вак Корона. На сегодняшний день в ЯНАО от коронавируса привиты около 78 тысяч человек, второй компонент получили почти 61 тысяча ямальцев. То есть 25% населения региона, подлежащего вакцинации, полностью завершили процедуру.

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