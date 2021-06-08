Пока весь мир с переменным успехом борется с SARS-CoV-2, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе открывшейся 24 мая в Женеве 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения обнародовал прогноз о появлении в ближайшем будущем нового, ещё более заразного и смертоносного вируса. По мнению главы организации, именно борьба с вирусами показывает, что государствам следует сотрудничать друг с другом, а не соревноваться. Напомним, в мире по состоянию на 24 мая 2021 года выявлено 166 977 786 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 480 749 случаев. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Генеральный директор ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса

Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM

07:07 25.05.2021 В Индии стартовало производство «Спутника V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих фармпроизводителей Индии Panacea Biotec объявили о начале производства в стране «Спутника V». В апреле РФПИ и Panacea Biotec сообщили о договоренностях для совместного производства 100 миллионов доз вакцины «Спутник V» в Индии ежегодно. Первую партию препарата доставят в Центр им. Гамалеи для контроля качества. Полномасштабное производство «Спутника V» начнется летом.

07:08 25.05.2021 Исследование в Аргентине подтвердило высокую эффективность «Спутника V» против бразильского штамма коронавируса . Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поделился данными исследования, проведенного Институтом вирусологии Национального университета Кордовы (Аргентина) и властями Кордовы, которые подтверждают нейтрализующую эффективность «Спутника V» против бразильского штамма коронавируса, впервые выявленного в городе Манаус, а также высокий иммунный ответ.

07:10 25.05.2021 Президент Боливии Луис Арсе привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Цитата sputnik_vaccine.

07:50 25.05.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте подробнее: В Новой Зеландии за сутки выявили двух носителей коронавируса

08:05 25.05.2021 В штате Тамилнад на юге Индии из-за распространения COVID-19 временно приостановил работу завод южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба компании. Подробности в материале: В Индии приостановил работу завод компании Hyundai Motor

08:19 25.05.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 22,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Аргентине за сутки выявили свыше 22 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:22 25.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 71 292 человека. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили 7,5% населения

08:23 25.05.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 16,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили почти 17 тыс. носителей коронавируса

08:29 25.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи за сутки выявили шесть носителей коронавируса

08:35 25.05.2021 За минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено 2439 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны. Об этом: В Великобритании за сутки выявили 2439 случаев заражения коронавирусом

08:36 25.05.2021 В Молдавии в течение суток 24 мая выявили 65 случаев заражения коронавирусом в ходе 2723 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили 65 носителей коронавируса

08:37 25.05.2021 Дезинфекция улиц в Индии. (сс) Government of Odisha.

08:44 25.05.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 37,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 37 тыс. носителей коронавируса

08:46 25.05.2021 Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам избегать поездок в Японии из-за ситуации с коронавирусом в этой стране. Об этом сообщается на сайте Госдепа. Подробности в материале: В США рекомендовали своим гражданам не посещать Японию из-за COVID-19

08:52 25.05.2021 В США прорабатывают детали поставок вакцины от COVID-19 южнокорейским военнослужащим, которые тесно контактируют с вооружёнными силами США. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, состоявшегося 24 мая. Читайте подробнее: В США работают над планом поставок вакцины южнокорейским военным

08:56 25.05.2021 Из России в Индию самолетом Ил-76 МЧС РФ было доставлено свыше девяти тонн лекарств для борьбы с COVID-19. Об этом 25 мая сообщает «НТВ». Об этом: Россия доставила в Индию свыше девяти тонн лекарств для борьбы с COVID-19

09:22 25.05.2021 Аргентина встречает борт с партией российской вакцины «Спутник V». Цитата канала sputnik_vaccine.

09:31 25.05.2021 Случаи, когда человек повторно заражается коронавирусом, являются единичными, и они встречаются среди людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями. Об этом 25 мая рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Об этом: Инфекционист рассказал, кто может повторно заразиться коронавирусом

09:34 25.05.2021 В Таиланде ужесточат пограничный контроль из-за «африканского вируса». Власти страны заявили, что увеличат численность пограничников, усилят контрольно-пропускные пункты вдоль всех сухопутных границ и будут «жестко пресекать» нелегальную миграцию.

09:35 25.05.2021 В Индии число умерших от коронавируса превысило 300 тыс. По этому показателю страна занимает третье место в мире после США и Бразилии.

09:39 25.05.2021 В ходе 163 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

09:43 25.05.2021 Ученые из Австралии создали два новых препарата для профилактики и лечения COVID-19, которые возможно будет использовать вместо вакцин от нового заболевания. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба медицинского научно-исследовательского института им. Бергхофера (QIMR), который расположен в Брисбене. Читайте подробнее: В Австралии создали препараты, способные заменить вакцину от COVID-19

10:01 25.05.2021 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 1911 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте подробнее: В Германии за сутки выявили 1911 новых носителей коронавируса

10:10 25.05.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 2608 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны страны. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили свыше 2,6 тыс. носителей коронавируса

10:20 25.05.2021 Автомат по продаже средств индивидуальной защиты в метро. США. (сс) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York.

10:22 25.05.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 30 456 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1354 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 25 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 1350 носителей коронавируса

10:23 25.05.2021 По состоянию на 24 мая в Китае было введено более 527 миллионов доз вакцины от COVID19, сообщила во вторник Национальная комиссия здравоохранения.

10:25 25.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии впервые с середины апреля текущего года было выявлено менее 200 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Об этом: В Индии за сутки выявили менее 200 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:47 25.05.2021 Ряд стран Европейского союза выступает с критикой российских вакцин от COVID-19 и этим развязывает «вакцинные войны» против России. Об этом 25 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ». Читайте подробнее: В ЕС пытаются устроить «вакцинную войну» против России — Захарова

11:02 25.05.2021 Предупреждение о коронавирусе в Чили. (cc) CARLOS TEIXIDOR CADENAS.

11:25 25.05.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 298 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает минздрав ДНР. Об этом: В ДНР за сутки выявили 298 новых носителей коронавируса

11:30 25.05.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 25 мая 2021 года выявлено 167 142 910 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 480 348 случаев.

11:46 25.05.2021 Агентство общественного здравоохранения Швеции решило продлить рекомендуемый интервал между первой и второй дозами вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Об этом сообщила газета Expressen. Читайте подробнее: В Швеции изменили порядок вакцинации от COVID-19

11:48 25.05.2021 Дания на безвозмездной основе передаст три миллиона доз вакцины от COVID-19 развивающимся странам. Об этом 25 мая со ссылкой на заявление премьер-министра страны Метте Фредериксен сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: Дания передаст развивающимся странам 3 млн доз вакцины от COVID-19

11:56 25.05.2021 Решение о продлении на Тайване действия третьего из четырех возможных уровней эпидемической угрозы из-за роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом приняла администрация островного государства. Об этом 25 мая сообщает центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня. Об этом: На Тайване продлили действие строгих мер ограничений из-за коронавируса

11:57 25.05.2021 Грузия откроет сухопутную границу с 1 июня. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщил 25 мая глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге. Читайте подробнее: В Грузии анонсировали открытие сухопутной границы

12:01 25.05.2021 В Швеции зеленый сертификат, или так называемый сертификат вакцинации, который будет действителен с 1 июля, можно получить по интернету, войдя в систему с помощью банковского ID на сайте ehalsomyndigheten.se. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции ковид-паспорт можно будет оформить через интернет

12:14 25.05.2021 В некоторых регионах Швеции количество поступающих пациентов с диагнозом COVID-19 продолжает сокращаться. По состоянию на 24 мая на острове Готланд, расположенном в Балтийском море, не зарегистрировано ни одного пациента с COVID-19, который бы получал лечение в общей палате или реанимации. Об этом сообщила радиостанция P4 Gotland. Читайте также: На шведском Готланде не зарегистрировано ни одного пациента с COVID-19

12:35 25.05.2021 Власти Австрии вводят запрет на посадку пассажирских рейсов из Великобритании с 1 июня. Об этом 25 мая сообщило Австрийское агентство печати. Об этом: Австрия с 1 июня запретила посадку рейсов из Британии

12:36 25.05.2021 Коронавирус [Александр Горбаруков © ИА REGNUM].

12:38 25.05.2021 Рестораны и кафе в Грузии с 1 июня смогут принимать посетителей в закрытых помещениях не только в будни, но и по выходным дням. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, объявил 25 мая глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге. Читайте подробнее: В Грузии с 1 июня смягчат карантинные ограничения

12:42 25.05.2021 В начале весны в Швеции резко увеличилось количество сообщений о случаях мошенничества, связанных с продолжающейся кампанией по вакцинации от COVID-19. Злоумышленники звонят и уверяют граждан, что могут помочь с записью на прием, тем самым вынуждая жертву назвать свой банковский ID и получить доступ к деньгам. Однако, как заверяют в полиции Швеции, таких случаев сейчас стало гораздо меньше. Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio. Читайте подробнее: SR: в Швеции снижается число случаев мошенничества, связанных с вакцинацией

12:44 25.05.2021 В Южной Корее зафиксировали три дополнительных случая так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее выявили три случая заражения SARS-CoV-2 после вакцинации

12:53 25.05.2021 Греция подтвердила 1381 новый случай заражения коронавирусом за сутки к исходу понедельника, 24 мая, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Подробности в материале: В Греции за сутки выявили более 1,3 тыс. носителей коронавируса

13:17 25.05.2021 Благотворное воздействие вакцин против коронавируса неизмеримо больше, чем любые нежелательные побочные эффекты, заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас 25 мая в интервью телеканалу Action 24. Подробности в материале: Польза вакцин от COVID-19 превышает побочные эффекты — минздрав Греции

13:19 25.05.2021 Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис высоко оценил прогресс греческой программы вакцинации от коронавируса. Об этом он пишет в своем твиттере 25 мая. Подробности в материале: Премьер-министр Греции рассказал о ходе вакцинации от COVID-19

13:20 25.05.2021 Из-за роста числа заболевших COVID-19 запрет на открытие детских развлекательных заведений и игровых площадок в торгово-развлекательных центрах в столице Киргизии пока останется в силе. Об этом: Мэрия столицы Киргизии запрещает открывать детские заведения и площадки

13:24 25.05.2021 25 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано ровно 1 000 новых случаев заражения коронавирусом. В стране от COVID-19 скончался еще 151 человек. Об этом: В Польше за сутки выявили 1 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2

13:38 25.05.2021 Ряд связанных с пандемией коронавируса карантинных ограничений, включая отмену обязательного ношения на открытом воздухе защитных масок, будет снят властями Азербайджана с 31 мая. Об этом 25 мая сообщил на брифинге оперативного штаба при азербайджанском правительстве помощник президента страны Шахмар Мовсумов. Читайте также: В Азербайджане с 31 мая отменят ношение защитных масок на открытом воздухе

13:44 25.05.2021 Бразилия запустит производство «Спутника V» до одобрения регулятора. Фармацевтическая компания Uniao Quimica начнет производство российской вакцины в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa), заявил глава фармпредприятия Фернанду Маркес.

13:44 25.05.2021 Пошив защитных масок в Чехии. (сс) Tadeáš Bednarz.

13:46 25.05.2021 Грузия с 26 мая откроет границу для жителей Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Молдавии и Омана. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, объявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге. Об этом: Грузия с 26 мая откроет границу для жителей еще семи стран

14:16 25.05.2021 Правительство Латвии будет готово обеспечить права вакцинированным от коронавируса COVID-19 с 15 июня, не ранее. Об этом министр здравоохранения Латвии Роман Павлютс сообщил jauns.lv. Читайте подробнее: Официально: права у вакцинированных в Латвии появятся с середины июня

14:39 25.05.2021 Сотрудники посольства Мальты в России привились «Спутником V». Министр по иностранным и европейским делам Республики Мальта Эварист Бартоло сообщил, что все сотрудники посольства страны в РФ вакцинировались российским препаратом и чувствуют себя отлично. «Я могу сказать, что все сотрудники нашего посольства привились «Спутником». Кажется, они чувствуют себя лучше, чем раньше», — заявил он.

14:40 25.05.2021 Вакцина от коронавируса «Спутник V» facebook.comdodon.igor1

15:12 25.05.2021 Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 10 125 480 человек, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии полную вакцинацию от коронавируса прошли 10 млн человек

15:26 25.05.2021 Происхождение вируса SARS-CoV-2 требует дальнейшего расследования, прозрачного и научно обоснованного. Об этом министр здравоохранения США Хавьер Бесерра заявил в приветственном видео участникам министерской встречи Всемирной организации здравоохранения. Об этом: США призвали к дальнейшему расследованию происхождения COVID-19

15:47 25.05.2021 Пандемия коронавируса, поразившая Индонезию за последние 15 месяцев, привела к гибели почти 50 000 человек, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Эпидемия привела к гибели почти 50 тысяч человек в Индонезии

15:48 25.05.2021 Индонезия получила восемь миллионов доз китайской вакцины Sinovac от коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Индонезия получила новую партию китайской вакцины от коронавируса

16:08 25.05.2021 25 мая 19 игроков сборной Польши по футболу, попавшие в список спортсменов, которые примут участие в грядущем чемпионате Европы, прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом на странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский. Об этом: Игроки сборной Польши по футболу прошли вакцинацию от COVID-19

16:15 25.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили 25 925 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: В США за сутки выявили свыше 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

16:44 25.05.2021 По последним данным из Индии, общее число смертей от COVID-19 достигло 303 720 за всё время, что делает ее третьей страной после США и Бразилии, которые перешагнули за 300 000 человек по смертности. Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обменялись мнениями по поводу этой новости под соответствующей публикацией на страничке портала «Глобальное обозрение». Читайте также: «Видят богов и коров, но не видят людей» — китайцы возмущены властями Индии

17:00 25.05.2021 Пётр Аренбергер — уже четвёртый с начала пандемии коронавируса глава минздрава Чехии — уходит в отставку, сообщает 25 мая Associated Press. Читайте также: В Чехии снова сменили главу минздрава

17:16 25.05.2021 За сутки (24 мая) прививку от коронавируса получили 4 596 киргизстанцев, в том числе первой дозой вакцины — 2 016 человек. Все они чувствуют себя удовлетворительно. Читайте также: В Киргизии число вакцинированных от коронавируса приближается к 75 тысячам

17:25 25.05.2021 В передвижном прививочном пункте медработник вводит дозу вакцины от COVID-19. Китай [xinhuanet.com]

18:04 25.05.2021 После небольшого ажиотажа, вызванного ослаблением возрастных ограничений для допуска на вакцинацию от коронавируса, в Эстонии число свободных номерков все больше. Об этом сообщили в министерстве социальных дел страны, отметив, что активнее всего вакцинируются жители Таллина и его окрестностей в уезде Харьюмаа. Об этом: В Эстонии снижаются темпы вакцинации от коронавируса

19:03 25.05.2021 Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич Бойович, находящаяся с официальным визитом в Загребе, подписала соглашение со своим хорватским коллегой доктором Вили Берошем о безвозмездной передаче Черногории 10 000 доз вакцины от коронавируса. Читайте также: Хорватия отправит в Черногорию 10 тысяч доз вакцины от коронавируса

19:55 25.05.2021 Дезинфицирующий тоннель в Сараево (Босния и Герцеговина). (сс) Smooth O

20:41 25.05.2021 По данным на25 мая, в Италии умер 125 501человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на166 (днем ранее — на 110). Число подтвержденных носителей выросло на3224(днем ранее — на2490). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 197 892 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 268 145человек — на8294 меньше, чем днем ранее. Об этом: От коронавируса в Италии привили каждого шестого жителя

20:44 25.05.2021 В Женеве открылась 74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в ходе которой обсуждаются уроки и опыт борьбы с пандемией и готовности к следующей эпидемии, требующей строительства более здорового, безопасного и справедливого мира. Читайте также: Всемирная ассамблея здравоохранения обсуждает уроки эпидемии

20:46 25.05.2021 В Японии говорят о четвертой волне эпидемии коронавируса; в стране растет беспокойство по поводу индийского штамма. Поэтому власти продлили с шести до десяти суток обязательный карантин для путешественников, которые въезжают на Японские острова после посещения ряда зарубежных стран. Читайте также: В Японии ужесточают карантин для путешественников

20:47 25.05.2021 Гуляющие по улицам Токио. russian.news.cn

20:47 25.05.2021 Так называемые «зеленые паспорта ЕС» появятся в середине июня 2021 года, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.Привитые одной из сертифицированных вакцин, или переболевшие коронавирусом и сохранившие антитела, или сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов получат возможность передвигаться по ЕС, в их отношении не будет действовать большинство ограничений. Об этом: Премьер Италии: «зеленые паспорта ЕС» для туристов появятся в июне 2021

20:51 25.05.2021 Туристы, приехавшие в регион Венето (Венеция), смогут получить на месте вторую прививку от коронавируса, если дома уже сделали первую, подтвердил губернатор Венето Лука Дзайа.Прививочная кампания для туристов, по замыслу властей, придется на две недели в середине августа 2021 года — в разгар сезона отпусков в Италии. Читайте также: Власти Венеции обещают прививать туристов от COVID-19 в разгар сезона

20:55 25.05.2021 Масочный режим на открытых пространствах в Италии может быть отменен тогда, когда не менее 50% жителей получат хотя бы первую прививку, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. По его оценкам, до этого времени осталось «4−8 недель». Ранее о схожих сроках говорил и премьер Италии Марио Драги — по его мнению, ждать осталось «пару месяцев». Читайте подробнее: В минздраве Италии обещают отменить масочный режим к июлю 2021 года

21:03 25.05.2021 К началу июля 2021 года в Италии будет запущена система электронных «зеленых паспортов», заявил министр по вопросам диджитализации Витторио Колао.Используя одно из уже существующих приложений, граждане, привитые сертифицированным в ЕС вакцинами, или перенесшие коронавирус и сохранившие антитела, или сдавшие в последние двое суток тест с отрицательным результатом, смогут свободно перемещаться по стране. Подробности в материале: Электронные COVID-паспорта появятся в Италии в июле 2021

21:59 25.05.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 438 704 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 9322 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 25 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 438 тысяч новых случаев COVID-19

22:00 25.05.2021 В Турции, в соответствии с результатами 130 536 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 178 человек скончались. Читайте также: В Турции зафиксировано 7523 новых случая заражения коронавирусом

22:09 25.05.2021 В США более 50% взрослого населения страны полностью вакцинированы от коронавируса, сообщает 25 мая Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. Подробности в материале: Более 50% взрослого населения США получили две дозы вакцины от COVID-19

22:16 25.05.2021 В США не менее 50% взрослых жителей страны вакцинировались от коронавируса, заявил 25 мая координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц. По его словам, такого показателя США достигли 25 мая. Читайте также: В США заявили о вакцинации от COVID-19 половины взрослого населения

22:18 25.05.2021 Вакцина от коронавируса Pfizer. Фото: U.S. Secretary of Defense

23:20 25.05.2021 Президент Болгарии Румен Радев 25 мая перед началом саммита ЕС, посвященного борьбе с пандемией COVID-19 и изменением климата, заявил, что приоритетом его страны является выделение вакцин для Северной Македонии и стран региона Западные Балканы. Подробности в материале: Глава Болгарии назвал приоритетом обеспечение Северной Македонии вакцинами

23:43 25.05.2021 73% опрошенных заявили, что они не болели COVID-19. В поддержку вакцинации от коронавируса высказался 51% опрошенных, 18% опрошенных еще не приняли решения по этому вопросу и 18% заявили, что еще не приняли решение по данному вопросу. Симптоматично, что мужчины, которые болеют COVID-19 тяжелее, чем женщины, оказались менее встревожены угрозой вируса. Об этом: Каждый десятый македонец не верит в существование коронавируса — опрос

23:45 25.05.2021 На своей странице в социальной сети Facebook новость сообщил сам премьер-министр Албании Эди Рама. Политик отметил, что суммарно в страну прибыли 847 тысяч доз вакцины. Читайте подробнее: В Албанию прибыли 14 тысяч доз вакцины от коронавируса

01:29 26.05.2021 На Кубе за прошедшие сутки скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте также: На Кубе число умерших пациентов с COVID-19 превысило 900 человек

01:30 26.05.2021 За последние сутки в стране скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19, днем ранее умерли 18 человек. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 147 043 пациента выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 2686 человек. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 14 носителей коронавируса

01:52 26.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 107 269 случаев заражения коронавирусом. 101 467 пациентов уже здоровы. 2241 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходит 3551 человек. Об этом: В Косово за сутки выявили 11 носителей коронавируса

02:22 26.05.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 132 229 случаев заражения коронавирусом. 128 907 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2447 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — за последние сутки. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 14 новых носителей коронавируса

02:41 26.05.2021 Стороны подчеркнули необходимость повышения эффективности работы государственного сектора Косово и восстановления доверия граждан к властным институтам посредством введения прозрачных и хорошо управляемых процедур. Об этом: Минобороны Косово и Великобритания заключили меморандум о взаимопонимании

02:43 26.05.2021 В Чили начали вакцинировать против коронавирунсой инфекции лиц моложе 30 лет, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Чили началась вакцинация против COVID-19 жителей моложе 30 лет

03:32 26.05.2021 В Аргентине за прошедшие сутки скончались еще 576 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны. Читайте также: В Аргентине число умерших пациентов с COVID-19 превысило 75 тысяч

04:21 26.05.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 707 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее произошел резкий скачок заболеваемости COVID-19

04:59 26.05.2021 Президент США Джо Байден настаивает на том, что различные теории происхождения коронавируса должны изучаться в рамках независимого международного расследования, заявила 25 мая на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом: США призвали к «независимому» изучению теорий происхождения коронавируса

05:27 26.05.2021 В Японии к отмене летних Олимпийских игр в Токио в связи с угрозой COVID-19 призвала официальный партнёр соревнований газета Asahi. Об этом говорится в опубликованной 26 мая на сайте издания редакторской колонке. Читайте подробнее: Газета Asahi из-за коронавируса призвала отменить Олимпиаду в Токио

05:34 26.05.2021 Бразильские ученые выявили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, заявил вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниор порталу Globo. Читайте также: В Бразилии выявили новую разновидность SARS-CoV-2

05:56 26.05.2021 Дезинфекция помещений в Мексике. (сс) EneasMx

07:23 26.05.2021 Жители России уже могут привиться от COVID-19 несколькими отечественными вакцинами, в ближайшие недели поступит в гражданский оборот еще одна. Не исключено, что в дальнейшем в стране появятся и иностранные вакцины, но их придется ждать как минимум до 2022 года, сообщил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» (оказывает услуги по разработке, проведению исследований и подготовке к регистрации лекарственных препаратов) Николай Крючков.

07:23 26.05.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: Во Вьетнаме за сутки выявили 80 носителей коронавируса

07:43 26.05.2021 25 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции в стране возросло до 79 056, причем 208 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 208 человек

07:57 26.05.2021 В Бразилии за прошедшие сутки скончались 2173 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения. Читайте также: В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 450 тысяч

08:15 26.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 77 472 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 165

08:19 26.05.2021 Масочный режим в Грузии можно будет отметить, когда полный курс вакцинации от COVID-19 пройдут 20% населения. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 25 мая заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в ходе брифинга. Читайте также: Врач в Грузии рассказал, когда можно будет отменить масочный режим

08:24 26.05.2021 Люди в защитных масках на одном из проспектов Будапешта. Венгрия. russian.news.cn

08:26 26.05.2021 Словенские эпидемиологи на пресс-конференции 25 мая предупредили, что эпидемии коронавируса ещё не положен конец, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации и продолжающееся значительное сокращение числа заражений. Они также отметили, что некоторые ограничения также сохранятся в течение лета. Подробности в материале: Словенские эпидемиологи: эпидемии коронавируса ещё не положен конец

08:29 26.05.2021 В Молдавии в течение суток 25 мая выявили 73 случая заражения коронавирусом в ходе 4375 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 70 носителей коронавируса

08:35 26.05.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 73,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 73 тыс. носителей коронавируса

08:40 26.05.2021 Иск Европейской комиссии (ЕК) к англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca 26 мая начнёт рассматривать суд в Брюсселе. В ЕС рассчитывают получить все вакцины в рамках контракта на предзаказ, сообщила представитель ЕС. «Наша цель была и остаётся неизменной: получить все предзаказанные по контракту с AstraZeneca вакцины», — приводит слова представителя ЕС РИА Новости. Читайте подробнее: В Еврокомиссии назвали цель судебного иска против AstraZeneca

08:46 26.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи за сутки выявили ещё шесть носителей коронавируса

08:54 26.05.2021 Количество выявленных в мире новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю снизилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 26 мая сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: ВОЗ: число новых случаев заражения коронавирусом за неделю снизилось на 14%

08:59 26.05.2021 За сутки число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось с 2608 до 3395. Читайте также: На Украине за сутки выявили около 3,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:10 26.05.2021 53 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 25 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии выявили более 50 носителей коронавируса за сутки

09:19 26.05.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак». russian.news.cn

09:39 26.05.2021 В ходе 517 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 34 случая заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 30 случаев заражения коронавирусом

10:02 26.05.2021 В масках. russian.news.cn

10:14 26.05.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 39 697 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1015 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 26 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 1000 носителей коронавируса

10:25 26.05.2021 Сегодня, 26 мая, в 13:00 по Москве в норвежской столице произойдет то, чего не происходило 199 дней: свою работу возобновят пабы, которым будет разрешено подавать пиво, вино и крепкие спиртные напитки. Ранее все пабы в Осло закрылись 9 ноября 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: Спустя шесть месяцев в Осло вновь заработают пабы

10:40 26.05.2021 Швеция передаст странам, не входящим в ЕС, три миллиона доз вакцины от COVID-19 на безвозмездной основе. Всего страны ЕС обещают отправить в развивающиеся страны не менее 100 миллионов доз «до начала года». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: Швеция передаст не входящим в ЕС странам 3 млн доз вакцины от COVID-19

10:45 26.05.2021 В Стокгольме в период с девятнадцатой по двадцатую неделю число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией снизилось на 40%. Такой спад за одну календарную неделю является самым большим в 2021 году. Сейчас количество выявляемых случаев снизилось до уровня, наблюдаемого в начале года. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter. Читайте также: В Стокгольме число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 снизилось на 40%

10:50 26.05.2021 Во многих частях Швеции развитие эпидемиологической ситуации, обусловленной распространением коронавирусной инфекции, в настоящее время идет в положительном направлении. В нескольких регионах резко сокращается число новых случаев заражения, чему способствовали вакцинация и более теплая погода. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В Швеции рассказали об эпидемиологической ситуации

11:04 26.05.2021 Шведам с положительным результатом теста на COVID-19 на безвозмездной будет предложен противовирусный препарат молнупиравир. Инициатива является частью третьей фазы испытания препарата, и есть надежда, что данное лекарство может предотвращать тяжелое течение заболевания. Об этом сообщила газета Göteborgsposten. Подробности в материале: Жителям Швеции предложат экспериментальное лекарство от COVID-19

11:29 26.05.2021 Палата для больных COVID-19 в Баку (Азербайджан). president. az

11:48 26.05.2021 Если правительство Норвегии даст свое согласие, то уже в июне на аренах Oslo Spektrum и Grieg Hall в Бергене (Осло) будут проведены три концерта, каждый из которых посетят до 5000 человек одновременно. Организация подобных мероприятий в условиях пандемии коронавируса будет осуществлена в научных целях. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: В Осло могут провести концерты в научных целях — Dagens Nyheter

12:01 26.05.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 261 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает минздрав ДНР. Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили более 260 носителей коронавируса

12:02 26.05.2021 В Египте в курортных городах — Хургаде и Шарм-эль-Шейхе — завершилась вакцинация от коронавируса работников туристической сферы. Читайте подробнее: В курортных городах Египта завершена вакцинация работников туризма

12:31 26.05.2021 «Гам-КОВИД-Вак». Российская вакцина. russian.news.cn

13:01 26.05.2021 К путешествиям в Россию готовы жители стран Европы, в том числе Испании и Португалии, а также стран Южной Америки, как только позволят обстоятельства. Подробности в материале: Туристы из каких стран приедут первыми в Россию после открытия границ

13:21 26.05.2021 Многие жители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) нуждаются в том, чтобы российский консульский пункт в республике начал работать в допандемийном режиме. Об этом 26 мая заявил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале. Об этом: Глава Приднестровья обсудил с послом РФ работу консульского пункта

13:26 26.05.2021 Правительство Эстонии приняло решения о смягчении действующих коронавирусных ограничений, один из символов которых — правило 2+2 — будет заменен требованием разумного рассредоточения людей. Читайте подробнее: В Эстонии отменяется один из символов ограничений во время COVID-19

13:30 26.05.2021 В Польше технически готовы к введению сертификатов для граждан о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 26 мая министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время брифинга. Читайте подробнее: В Польше заявили о готовности выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

13:47 26.05.2021 Вакцина от коронавируса Oxford AstraZeneca (cc) Arne Müseler

14:15 26.05.2021 Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче выступил перед правительством с докладом об эпидемиологической ситуации в стране, в ходе которого сообщил, что ряд ковид-центров в стране закрылись из-за резкого снижения числа заразившихся и проходящих стационарное лечение пациентов. Читайте также: Власти Северной Македонии отменили карантин для пребывающих из Африки

14:44 26.05.2021 На Украину привезли 117 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer и пообещали до конца недели привезти ещё 50 тыс. доз. Читайте подробнее: На Украину доставили партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer

14:47 26.05.2021 Греция «видит свет в конце туннеля» в отношении пандемии, заявил министр здравоохранения Василис Кикилиас, выступая 26 мая на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «COVID-19 продолжает распространяться во многих странах и среди наших собратьев, но правда в том, что мы начинаем видеть свет в конце туннеля, особенно сейчас, когда вакцины будут широко распространяться. В моей стране мы сделали более пяти миллионов прививок», — сказал министр. Читайте также: Глава минздрава Греции увидел «свет в конце туннеля» пандемии

14:48 26.05.2021 Три случая развития инсульта после прохождения вакцинации от COVID-19 и использования препарата, созданного британо-шведской компанией AstraZeneca, зафиксировали медики из Великобритании. Об этом 26 мая пишут исследователи в статье в издании Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. Подробности в материале: В Британии зафиксировали три случая инсульта после вакцинации AstraZeneca

14:51 26.05.2021 Койка. Москва. russian.news.cn (1)

15:14 26.05.2021 На сегодняшний день на территории Индии выявлено в общей сложности 11 717 случаев заболевания мукормикозом, или «черной плесенью». Об этом 26 мая сообщил глава министерства химической промышленности и производства удобрений страны Садананда Говда на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: В Индии выявили свыше 11,7 тыс. случаев «черной плесени»

15:24 26.05.2021 Министерству иностранных дел Китая неизвестно о том, что Пекин якобы помешал властям Тайваня организовать поставки вакцин от COVID-19 из Германии. Об этом 26 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Читайте также: МИД КНР опроверг данные о запрете Пекином поставок вакцин Pfizer Тайваню

15:41 26.05.2021 Власти Бельгии приняли решение временно остановить вакцинацию жителей моложе 40 лет вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson в связи с подозрительной смертью пациентки. Подробности в материале: В Бельгии ограничили использование вакцины Johnson&Johnson

16:09 26.05.2021 Министерство здравоохранения Польши 26 мая опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 1267 новых случаев заражения коронавирусом. В стране от COVID-19 скончались еще 209 человек. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили более 1,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

16:28 26.05.2021 Правительство Словакии одобрило использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Об этом: Правительство Словакии одобрило использование вакцины «Спутник V»

16:34 26.05.2021 Киргизские чиновники надеются до 1 июля 2021 года вакцинировать от коронавируса не менее полумиллиона киргизстанцев, а до 1 сентября — миллион человек. Читайте подробнее: Минздрав надеется до 1 сентября вакцинировать миллион киргизстанцев

17:25 26.05.2021 Люди в защитных масках и перчатках в Таиланде. © ИА REGNUM

18:45 26.05.2021 Больной COVID-19. Нью-Йорк. russian.news.cn

19:04 26.05.2021 В Черногории к утру 26 мая было использовано 170 658 доз вакцины, из которых 125 509 — первые дозы, а 45 149 — вторые. Минздрав Черногории сообщил, что в течение 25 мая 10 581 человек были вакцинированы, 1664 — первой дозой и 8917 — второй. Читайте подробнее: В Черногории полностью вакцинировано около 10% населения

19:19 26.05.2021 Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 мая провел встречу с постоянно пребывающим в Вене нерезидентным послом Японии в Косово Мицутани Акирой и поверенным в делах при посольстве Японии в Косово Огасаварой Мицунори. Они обсудили борьбу с пандемией COVID-19 и вклад Японии в улучшение эпидемиологической ситуации в Косово. Читайте подробнее: Курти пригласил японского премьер-министра в Косово

19:40 26.05.2021 По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 117 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5356 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки умерли 14 пациентов с COVID-19

20:28 26.05.2021 Штраф должен быть наложен на компанию AstraZeneca за то, что она затягивает с поставками вакцины от коронавируса в европейские страны, заявил представитель ЕС, сообщает 26 мая Reuters. Подробности в материале: ЕС через суд потребовал оштрафовать AstraZeneca

20:36 26.05.2021 По данным на26 мая в Италии умерли 125 622человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на121 (днем ранее — на 166). Число подтвержденных носителей выросло на3937(днем ранее — на3224). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 201 827 — 7% населения страны. В настоящее время заражены 260 029человек — на8116 меньше, чем днем ранее. Читайте также: Коронавирус в Италии: общее число заражённых достигло 7% населения

20:41 26.05.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 461 347 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 10 628 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 460 тысяч новых случаев COVID-19

21:06 26.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили 22 756 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявили свыше 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

21:14 26.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии выявили 208 921 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 27 млн. Об этом 26 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте также: В Индии общее число выявленных носителей коронавируса превысило 27 млн

21:15 26.05.2021 Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире снизился на 14%. Об этом 26 мая сообщает CNN со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом: ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 14%

21:16 26.05.2021 На территории Карибских островов и Латинской Америки общее число летальных исходов по причине коронавируса превысило один миллион. Об этом 26 мая сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Читайте подробнее: Латинская Америка и Карибы: число скончавшихся от COVID-19 превысило 1 млн

21:46 26.05.2021 У привитых первой, а затем и второй дозой вакцины от коронавируса AstraZeneca «не исключены» случаи тромбозов, но вероятность этого невелика, заявили в итальянском национальном фармацевтическом агентстве.В Италии зафиксированы 18 таких случаев — тромбозы появились у 0,45% привитых данной вакциной. Подробности в материале: Фармацевты Италии: тромбоз после AstraZeneca возникает, но нечасто

22:25 26.05.2021 В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 10 345 проведённых ПЦР-тестов, выявили 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 10 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 63 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 26 мая. Об этом: В Сербии зафиксировано 387 новых случаев заражения коронавирусом

22:39 26.05.2021 Власти Италии намерены расширить программу «свободных от коронавируса» авиарейсов. Эксперимент, начатый около полугода назад на линиях Милан — Рим и Италия — США, сочтен успешным.Все пассажиры таких рейсов должны сдать один тест на коронавирус не позднее чем за 48 часов до вылета и второй — непосредственно после приземления. Об этом: В Италии станет больше «свободных от коронавируса» авиарейсов

23:30 26.05.2021 Нужно открыть доступ экспертов к лаборатории в Форт-Детрике, сообщил 26 мая журналистам представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Читайте подробнее: Пекин Вашингтону: Пустите экспертов ВОЗ в Форт-Детрик

23:49 26.05.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 40. Данная информация была опубликована 26 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 40 человек

00:09 27.05.2021 Власти Франции объявили о введении обязательного карантина для людей, прибывающих из Великобритании, где замечено распространение заразного варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии. Об этом 26 мая сообщил журналистам официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. Читайте подробнее: Франция введёт обязательный карантин для прибывающих из Великобритании

00:53 27.05.2021 В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 2787 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 26 мая. Читайте подробнее: В Боснии и Герцеговине выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом

01:07 27.05.2021 В Тунисе за прошедшие сутки выявили 1324 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба тунисского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Тунисе за сутки выявили свыше 1,3 тыс. носителей коронавируса

01:38 27.05.2021 В Чили за прошедшие сутки выявили 5176 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны. Подробности в материале: В Чили за сутки выявили свыше 5 тыс. зараженных коронавирусом

01:54 27.05.2021 Израиль рассматривает возможность введения детям только одной дозы вакцины против коронавируса, а не обычных двух, на фоне сообщений о легких проблемах со здоровьем среди некоторых подростков, получивших вакцину против COVID-19. Об этом сообщает Times of Israel 26 мая. Начало вакцинации граждан возраста 12−15 лет в Израиле сейчас задерживается. Со ссылкой на источники, знакомые с политикой вакцинации, газета сообщает, что переход на одноразовый протокол для детей вполне вероятен, поскольку считается, что случаи миокардита произошли почти исключительно после того, как молодые люди получили вторую дозу вакцины. Читайте также: В Израиле опасаются прививать детей двумя дозами вакцины от ковида

01:59 27.05.2021 Власти Мозамбика решили продлить ограничения, введенные в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент республики Филипе Ньюси в своем обращении к народу. Об этом: В Мозамбике продлили ограничения из-за COVID-19

02:07 27.05.2021 Украинские медики зарегистрировали более 1,4 тыс. осложнений, возникших после вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе госпредприятия «Государственный экспертный центр минздрава Украины». Читайте подробнее: На Украине выявили более 1,4 тыс. осложнений после вакцинации от COVID-19

02:51 27.05.2021 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 35 399 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны. Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили свыше 35 тыс. носителей SARS-CoV-2

03:00 27.05.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 1129 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте также: На Кубе выявили за сутки свыше 1,1 тысячи зараженных коронавирусом

03:06 27.05.2021 Власти Колумбии решили продлить режим чрезвычайной ситуации из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией еще на 90 дней, заявил президент республики Иван Дуке на своей странице в Twitter. Об этом: В Колумбии продлили режим ЧС из-за коронавируса почти на три месяца

04:43 27.05.2021 Власти Иордании решили постепенно ослабить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава министерства по делам СМИ Сахер Дудин в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: В Иордании решили ослабить карантинные меры

04:47 27.05.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 629 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили более 600 носителей коронавируса

05:05 27.05.2021 Австралийский штат Виктория закрыли на карантин из-за выявленной вспышки коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters. Читайте также: Австралийский штат Виктория закрыли на карантин из-за коронавируса

06:51 27.05.2021 Власти вьетнамской провинции Бакнинь, где находится крупный очаг распространения коронавирусной инфекции, открыли два госпиталя для приема пациентов с COVID-19, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA). Подробности в материале: Во Вьетнаме развернули два ковидных госпиталя

07:23 27.05.2021 В министерстве здравоохранения Северной Македонии 26 мая сообщили о начале вакцинации от коронавируса людей с редкими заболеваниями, зарегистрированными в центральном реестре редких заболеваний. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, вакцинацию также будут проходить родители и опекуны детей, страдающих данными заболеваниями (всего около 60 диагнозов). Читайте также: В Северной Македонии началась вакцинация людей с редкими заболеваниями

07:45 27.05.2021 Исследованием происхождения коронавируса должны заниматься учёные, заявили в посольстве Китая в Вашингтоне, призвав власти США отказаться от политизации этой темы. Читайте также: Посольство Китая призвало США не политизировать происхождение коронавируса

07:46 27.05.2021 Администрация социальной сети Facebook больше не будет удалять на своих ресурсах публикации, в которых предполагается искусственное происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на распространённое по электронной почте заявление компании 26 мая сообщает портал Axios. Читайте также: Facebook разрешила посты об искусственном происхождении коронавируса

08:04 27.05.2021 В Бразилии губернаторы девяти северо-восточных штатов заявили о готовности применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» под свою ответственность. Об этом со ссылкой на письмо губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса, направленное в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa), 26 мая сообщает пресс-служба Партии трудящихся. Читайте подробнее: Бразильские губернаторы решили самостоятельно применять «Спутник V»

08:13 27.05.2021 По итогам апреля 2021 года российские автолюбители приобрели в кредит 105,8 тыс. единиц автомобилей (новых и подержанных) — в 5,2 раза больше, чем в апреле прошлого года. По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, основной причиной роста рынка автокредитов служит эффект низкой базы. Подробности в материале: Продажи машин в кредит в России выросли в 5,2 раза

08:27 27.05.2021 Жительница штата США Огайо Эбигейл Бугенске первой выиграла в лотерее для сделавших прививку от COVID-19, которую организовали власти штата. Об этом 27 мая сообщает телеканал ABS News. Читайте подробнее: В США женщина выиграла $1 млн в лотерею для привитых от COVID-19

08:28 27.05.2021 В Молдавии в течение суток 26 мая выявили 94 случая заражения коронавирусом в ходе 4402 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 90 носителей коронавируса

08:35 27.05.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте также: На базе США в Южной Корее выявили восемь носителей коронавируса

08:47 27.05.2021 Экстренное использование экспериментального препарата от COVID-19 Sotrovimab, разработанного британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) совместно с ее американским партнером Vir Biotechnology, одобрило управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA). Об этом 27 мая сообщается на сайте американского регулятора. Читайте также: В США одобрили использование экспериментального препарата от COVID-19

08:51 27.05.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 80,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщает минздрав страны. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 80 тыс. носителей коронавируса

08:59 27.05.2021 За сутки на Украине выявили свыше 3,5 тыс. носителей коронавируса SARS-CoV-2. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили более 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:06 27.05.2021 Греция подтвердила 1517 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 26 мая Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Накануне сообщалось о 2433 новых случаях. Читайте подробнее: В Греции за сутки выявили 1517 случаев заражения коронавирусом

09:23 27.05.2021 30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 26 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Абхазии за сутки выявили 30 носителей коронавируса

09:37 27.05.2021 Греческий Национальный комитет по вакцинации решил продолжить вакцинацию от коронавируса с помощью препарата от AstraZeneca, заявила председатель комитета Мария Теодориду на брифинге в Афинах 26 мая. Опасения связаны с побочными эффектами от препарата. Женщины в возрасте до 50 лет — возрастная группа, страдающая (в основном редкими) побочными эффектами от вакцинации этим препаратом в виде тромбоза с синдромом тромбоцитопении, могут получать вакцины других производителей. Об этом: В Греции намерены продолжать прививать граждан вакциной от AstraZeneca

09:39 27.05.2021 Основные права человека и верховенство закона не нарушались в Греции, несмотря на пандемию коронавируса, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис 26 мая в ходе онлайн-дискуссии по случаю двухсотлетия Греческой революции. Об этом: Премьер-министр Греции заявил о соблюдении прав человека в стране

09:40 27.05.2021 Ученые из университета Гете во Франкфурте рассказали, что ими установлена причина возникновения тромбоза у части привившихся от COVID-19 вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом 27 мая сообщает Financial Times. Читайте также: Ученые обнаружили связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

09:44 27.05.2021 Военнослужащий из Уганды, служащий в Миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM), распыляет дезинфицирующее средство на руки местным жителям

10:11 27.05.2021 В ходе 517 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом

10:30 27.05.2021 Греция зарегистрировала пять случаев тромбоза с синдромом тромбоцитопении (ТТС), связанных с вакциной AstraZeneca, сообщила Национальная организация по лекарственным средствам (EOF) 26 мая. Эти пять случаев были выявлены среди более чем 900 000 вакцинаций, что соответствует одному инциденту на 181 000 человек, или 0,55% на 100 000 человек. Читайте подробнее: В Греции зафиксировали пять случаев тромбоза после прививки AstraZeneca

10:32 27.05.2021 Политические манипуляции на тему происхождения SARS-CoV-2 мешают международным усилиям по борьбе с пандемией, сообщили в посольстве Китая в США. Читайте также: Китай упрекнул США в «политических манипуляциях» на COVID-19

10:35 27.05.2021 Гражданам России, проживающим в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), создадут условия для того, чтобы они смогли участвовать в выборах, несмотря на ситуацию с пандемией. Об этом глава ПМР Вадим Красносельский 26 мая заявил в своём телеграм-канале. Об этом: В Приднестровье создадут условия для голосования на выборах в Думу РФ

10:41 27.05.2021 Израильские кинотеатры вновь начинают свою работу после того, как 1 год и 3 месяца назад были вынуждены закрыться из-за пандемии. Уже известно, что владельцы кинотеатров предлагают повысить цены, чтобы компенсировать убытки, но это еще не решено, тем более, что есть и противоположное мнение — о том, что цены надо сохранять. Некоторые заведения по этой причине намерены повременить с открытием, считая, что текущий уровень цен на билеты не окупит затрат. Подробности в материале: После годового перерыва в Израиле открылись кинотеатры

10:43 27.05.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 24 358 исследований на SARS-CoV-2 выявили 508 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 27 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 500 носителей коронавируса

10:52 27.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 87 165 человек. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили 7,8% населения

11:29 27.05.2021 В странах Евросоюза введут цифровые ковидные паспорта (сертификаты) с 1 июля 2021 года. Это решение официально одобрил Европейский парламент. Подробности в материале: В ЕС назвали дату введения цифровых ковидных паспортов

11:37 27.05.2021 Когда 70 процентов населения Греции будет вакцинировано от коронавируса, страна будет в безопасности, заявил министр здравоохранения Василис Кикилиас в интервью Open TV 27 мая. Кикилиас не исключает возможности вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет, начиная со следующего учебного года, если Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит вакцины для этих возрастов. Об этом: В Греции не сочли нужным убеждать родителей прививать детей от COVID-19

12:14 27.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи за сутки выявили трёх носителей коронавируса

12:42 27.05.2021 Польша часть полученной вакцины от COVID-19 перенаправит в Грузию. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 27 мая заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в Тбилиси на брифинге после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Читайте подробнее: Президент Польши пообещал поделиться вакциной от COVID-19 с Грузией

13:27 27.05.2021 Жители Марокко прививаются вакциной против COVID-19. russian.news.cn

13:43 27.05.2021 Распространение коронавирусной инфекции в Сконе, расположенном на юге Швеции, находится на самом низком уровне с ноября прошлого года. В среднем в настоящее время за сутки выявляется 350 случаев заражения коронавирусом по сравнению с 1400 случаями в январе текущего года. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В шведском Сконе резко снизился уровень распространения коронавируса

13:51 27.05.2021 Послабление коронавирусных ограничений, анонсированное правительством Швеции, помимо прочего означает, что кинотеатры страны наконец-то смогут начать принимать больше посетителей, чем сегодня. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: С наступлением лета кинотеатры Швеции смогут впускать больше зрителей

13:55 27.05.2021 Все социальные и экономические ограничения в Польше, связанные с пандемией SARS-CoV-2, могут быть сняты только после того, как вакцинация приведет население к наличию коллективного иммунитета. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 27 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга. Подробности в материале: В Польше рассказали, когда снимут связанные с пандемией ограничения

14:07 27.05.2021 В южнокорейском городе Пусан медсестра, работавшая с ковид-пациентами, покончила с собой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: В Южной Корее покончила с собой медсестра, работавшая с ковид-пациентами

14:15 27.05.2021 Согласно информации газеты Dagens Nyheter, сегодня, 27 мая во второй половине дня правительство Швеции объявит о послаблении ограничений по коронавирусу, которые вступят в силу 1 июня. Подробности в материале: Правительство Швеции объявит о послаблении коронавирусных ограничений — DN

14:58 27.05.2021 Социальная дистанция в лифте. Иран. (cc) Mohammad Maleki. Tasnim News Agency — копия

14:59 27.05.2021 27 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 1230 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, в стране от COVID-19 скончались еще 135 человек. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили более 1,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

15:01 27.05.2021 Столица России заняла второе место в рейтинг глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, составленном Центром экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ВШЭ. Подробности в материале: Москва заняла второе место среди мегаполисов по борьбе с COVID-19

15:14 27.05.2021 Возможность «исправить» вакцину является позитивным сигналом для компании AstraZeneca, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Александр Ковалев. Подробности в материале: Возможность «исправить» вакцину AstraZeneca — позитивный сигнал: аналитик

15:14 27.05.2021 Правительство Эстонии готово отменить требование носить маски с середины июня нынешнего года. Об этом сообщил ERR, местные вирусологи в целом поддерживают такое решение, но с оговорками. Об этом: В Эстонии готовятся отказаться от ношения масок

15:15 27.05.2021 В Румынии за последние 24 часа выявили 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 мая сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с SARS-CoV-2 при румынском правительстве. Читайте подробнее: В Румынии за сутки выявили 307 случаев заражения коронавирусом

15:28 27.05.2021 Министерство транспорта Латвии предложило правительству страны отменить введенный в начале 2021 года запрет на так называемые «второстепенные» поездки. Об этом сообщил ERR, отметив, что под таким термином подразумеваются поездки, не связанные с работой или ежедневными делами. Подробности в материале: Латвия планирует отменить запрет на интуризм для вакцинированных

15:49 27.05.2021 В масках. Киев. Украина. russian.news.cn

16:24 27.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили 24 052 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявили свыше 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

16:32 27.05.2021 В Латвии возбуждено уголовное дело по факту бездействия официальных лиц страны при закупке вакцин западного производства от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил delfi. lv со ссылкой на заявление госпрокурора Юриса Стуканса. По его словам, будет дана правовая оценка деятельности министров и членов администрации кабинета министров. Читайте также: Госпрокурор Латвии расследует обстоятельства закупки вакцин от коронавируса

16:41 27.05.2021 Первая леди Киргизии после вакцинации чувствует себя хорошо. Ей выдали бейджик с прививочной картой с указанием информации о времени и дозе полученной вакцины. Читайте также: Супруга президента Киргизии вакцинировалась от коронавируса

16:52 27.05.2021 В Латвии выявлены два первых случая заражения человека индийским штаммом коронавируса COVID-19. Об этом сообщил tvnet.lv со ссылкой на пресс-службу правительства страны. Читайте также: В Латвии впервые выявлен индийский штамм коронавируса

16:56 27.05.2021 Девушка в маске. Бразилия russian.news.cn

17:15 27.05.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 15. Данная информация была опубликована 27 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 15 человек

17:16 27.05.2021 В Черногории недостатка в деньгах на закупку вакцин от коронавируса не будет. На данный момент за их закупку было выплачено 3 000 000 евро, а все другие согласованные количества будут также оплачены, сообщил фонд страхования здоровья Черногории. Читайте также: В Черногории назвали стоимость уже купленных вакцин

17:23 27.05.2021 За сутки в Черногории выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом по результатам исследования 1324 тестов, сообщает институт общественного здравоохранения. Читайте подробнее: В Черногории за сутки не зарегистрировано смертей, связанных с COVID-19

17:41 27.05.2021 В Хорватии с 28 мая будут смягчены эпидемиологические меры, сообщил национальный штаб гражданской защиты населения. Читайте также: Хорватия смягчает ограничительные меры

17:55 27.05.2021 Пассажир в перчатках и респираторе в аэропорту

18:29 27.05.2021 Изменения в системе «все включено» в отелях Турции могут остаться и после пандемии коронавируса, заявил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас. Он напомнил, что в настоящее время с учетом продолжающейся пандемии обслуживание по системе «все включено» несколько отличается — не гости сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты. Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки заболеваемости коронавирусом.

19:23 27.05.2021 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Детский фонд ООН (United Nations International Children’s Emergency Fund, UNICEF) объявляют о подписании соглашения для поставок 220 миллионов доз двухкомпонентной российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для вакцинации 110 млн человек, сообщает РФПИ 27 мая.

19:23 27.05.2021 Соглашение с UNICEF по вакцине «Спутник V» позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру. Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации (Emergency Use Listing, EUL). РФПИ объявил о подаче заявки в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию «Спутника V» в октябре 2020 года. Решение ВОЗ ожидается в ближайшем будущем.

19:24 27.05.2021 РФПИ также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для обсуждения возможности включения «Спутника V» в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. Механизм COVAX (возглавляется GAVI, Коалицией за инновации для подготовки к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ) совместно с UNICEF нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года благодаря предоставлению быстрого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам всем странам и территориям независимо от уровня доходов. Это позволит обеспечить защиту медицинских и социальных работников, а также других групп высокого риска.

19:24 27.05.2021 Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил: «РФПИ рад оказать поддержку международным усилиям UNICEF и партнеров для обеспечения равного и широкого доступа к коронавирусным вакцинам для всех стран. Вакцинация является главным инструментом для победы над пандемией, защиты здоровья людей, восстановления экономик и возвращения к нормальной жизни. «Спутник V» уже применяется более чем 40 странами, и их количество растет по мере того, как мы ежедневно продолжаем осуществлять поставки нашим партнерам. РФПИ ожидает успешного завершения процесса преквалификации вакцины и одобрения ВОЗ, что позволит начать поставки для UNICEF и внести вклад в спасение миллионов жизней».

19:25 27.05.2021 Молитва в Иране. (сс) Nima Najafzadeh. tasnimnews.com

19:38 27.05.2021 Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 406 тыс. на прошлой неделе, что стало новым самым низким показателем с начала пандемии коронавируса. Данные отражают факт постепенного восстановления экономики, сообщает 20 мая Associated Press. Читайте подробнее: Число заявок на пособие по безработице в США упало до 406 тыс. за неделю

19:40 27.05.2021 Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 168 миллионов. Об этом 27 мая сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: Общее число выявленных в мире носителей коронавируса превысило 168 млн

20:18 27.05.2021 Медик в защитном костюме в Израиле. (сс) Talmoryair

20:21 27.05.2021 По данным на27 мая, в Италии умерли 125 793человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на171 (днем ранее — на 121). Число подтвержденных носителей выросло на4147(днем ранее — на3937). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 205 970 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 253 193человека — на6836 меньше, чем днем ранее. Читайте подробнее: От коронавируса в Италии привили 11 миллионов человек

20:50 27.05.2021 Комиссар правительства Италии по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло предложил властям регионов рассмотреть вопрос о прививках от коронавируса потенциальных посетителей дискотек. Он отметил, что такой шаг позволил бы, с одной стороны, увеличить долю вакцинированных среди молодежи, а с другой — возобновить работу танцевально-развлекательной отрасли при соблюдении необходимых санитарных ограничений. Подробности в материале: Власти Италии предлагают прививать от коронавируса на дискотеках

20:56 27.05.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 539 384 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 693 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более полумиллиона новых случаев COVID-19

20:59 27.05.2021 Обеспечить вакцинацию всех мигрирующих по территории Италии в период отпусков жителей будет невозможно, заявила министр по делам регионов Мариастелла Джельмини. Если в некоторых регионах все-таки удастся прививать и местных жителей согласно общему плану, и туристов, то препятствий этому никто чинить не будет, но главное — не создавать ситуацию неразберихи для жителей, отметила она. Ранее намерение прививать туристов второй дозой вакцины (при условии получении первой в своем регионе до начала отпуска) выражали власти Венеции, Генуи и Рима. Подробности в материале: Власти Италии предостерегают регионы от вакцинации туристов

21:01 27.05.2021 В трех регионах Италии, Фриули-Венеции Джулии (Триест), Молизе и Сардиии, в ближайшее время могут быть открыты дискотеки, соответствующие распоряжения администрации регионов опубликовали 27 мая. При этом собственно танцевать (нарушая тем самым санитарную дистанцию) будет нельзя: посетителям разрешат использовать сервисы баров и ресторанов, а также просто слушать музыку. Подробности в материале: В Италии открывают дискотеки, но не разрешают на них танцевать

21:02 27.05.2021 Об эффективности более чем в 70% случаев двух вакцин от SARS-CoV-2 компании Sinopharm (Китай) сообщает 27 мая Синьхуа. Об этом: В Китае третья фаза испытаний показала эффективность вакцин Sinopharm

21:05 27.05.2021 Регулятор ЕС должен в ближайшие дни согласовать возможность вакцинации от коронавируса граждан старше 12 лет, заявил министр образования Италии Патрицио Бьянки. Власти Италии уже готовятся прививать школьников, это важно сделать и для обеспечения безопасности в самих образовательных учреждениях, и для того, чтобы юные граждане могли спокойно общаться между собой до и после занятий, отметил он. Подробности в материале: Власти Италии готовятся прививать школьников от коронавируса

21:17 27.05.2021 Граница Приднестровья. mgb.gospmr.org