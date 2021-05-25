Оренбург, , 07:04 — REGNUM В Оренбурге шесть из семи (кроме «Факела») начнут участвовать в программе кешбэка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас учреждения выполняют технические процедуры, включая тестовые платежи, и подписывают соглашение с АО НСПК. После проведения тестовых транзакций лагеря смогут начать участие в Программе кэшбека.

Напомним, программа стимулирования детских доступных внутренних туристических поездок стартовала в конце мая. Оренбуржцы в мессенджерах обсуждают программу, и в качестве недостатка родители указывают на привязку в карте «Мир», поскольку есть лагеря, которые работают только с наличными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом в Оренбурге планируют открыть 16 детских загородных лагерей.

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