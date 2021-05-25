Ханой, , 06:59 — REGNUM Во Вьетнаме за сутки выявили 57 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что все случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом 45 инфицированных выявили в провинции Бакзянг, где в настоящее время находится крупнейший очаг COVID-19 во Вьетнаме.

Также четыре случая заражения коронавирусом выявили во вьетнамской столице Ханое. В связи с наличием не выявленных очагов распространения инфекции в городе власти решили закрыть все заведения общественного питания и парикмахерские.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло 5461. Из них 3975 связаны с местным распространением инфекции. Отмечается, что 2405 жителей Вьетнама заразились SARS-CoV-2 с конца апреля 2021 года.