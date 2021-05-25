Москва, , 06:57 — REGNUM Посадив самолет с оппозиционером, президент Белоруссии Александр Лукашенко проявил дерзость и отсутствие стратегии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Теперь Лукашенко. Он это сделал в рамках какой-то стратегии? Какой? Мне кажется, он дерзость какую-то проявил, неважно. Его опускают-опускают-опускают, а он говорит: «В гробу я вас видал» и бритвой вот так. Если везде действует язык зоны, то побеждает тот, кто принимает язык зоны. Если это все криминальный мир… Целеполагание есть, что он дальше хочет делать? А он ничего не хочет делать. Он хочет сказать, что он крутой, и нефиг тут меня вот так вот», — заявил Кургинян.

По его словам, так и начинались мировые войны. Когда одна, другая, третья страна нарушали правила, срабатывали те или иные импульсы, а потом все взрывалось.

Напомним, что 23 мая в Белоруссии был экстренно посажен самолет, летевший из Афин в Вильнюс, на которым находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Канал занимался координацией акций проамериканской оппозиции.