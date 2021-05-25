Нур-Султан, , 06:55 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституционный закон о выборах, в соответствии с которыми порог прохождения партий в нижнюю палату парламента (Мажилис) снизился с 7% до 5%. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Теперь для прохождения партий в парламент им потребуется получить 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Кроме того, в Казахстане введена графа «против всех» в избирательных бюллетенях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что очередные выборы в Мажилис Казахстана состоялись 10 января. По итогам голосования только три партии получили право на распределение мандатов, преодолев барьер в 7%: «Нур Отан» («Свет Отечества»), «Ак жол» («Светлый путь») и Народная партия Казахстана (НПК).

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