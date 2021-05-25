Новосибирск, , 06:51 — REGNUM Заельцовский районный суд Новосибирска вынес решение о признании гражданина живым и аннулировании записи о смерти. Об этом сообщается на сайте суда.

Как выяснилось, решение о признании мужчины умершим было принято по заявлению его дочери. В решении суда сказано, что целью обращения дочери была приватизация квартиры, в которой он был зарегистрирован и проживал. О том, что он был признан умершим, сам мужчина не знал. Он проживал у своей знакомой, получал пенсию по месту регистрации. С дочерью же у него сложились плохие отношения. Последний раз они встречались, когда она просила, чтобы он выписался из квартиры, а он отказался. О том, что он объявлен умершим, новосибирец узнал в марте 2021 года от начальника органа регистрационного учета МВД России «Куйбышевский», которая сообщила, что его паспорт недействителен.

Мужчина обратился в суд с заявление об отмене решения об объявлении его умершим. Заявленные требования удовлетворены. Решение суда в законную ещё силу не вступило.