Красноярск, , 06:48 — REGNUM В Красноярском крае студент Сибирского государственного университета науки и технологий (СибГУ им. М. Ф. Решетнева) предстанет перед судом за дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) преподавателю указанного вуза. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Расследование уголовного дела в отношении студента завершено. В ведомстве уточнили, что он передал взятку старшему преподавателю вуза за содействия в выставлении положительной оценки на защите дипломной работы без проверки знаний.

Установлено, что в феврале 2017 года студент передал старшему преподавателю кафедры технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 20 тысяч рублей. За это преподаватель должен был обеспечить студенту успешную защиту дипломной работы без фактической проверки его знаний.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В 2020 году следователи задержали заведующего кафедрой и старшего преподавателя по подозрению в систематическом получении взяток от студентов. В отношении них были возбуждены уголовные дела о взятках. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах вынесен приговор бывшему преподавателю вуза, которого обвинили в получении взяток от десятков студентов.

Читайте также: Экс-педагога чувашского вуза уличили в получении взяток от 43 студентов