Владивосток, , 06:55 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлен ещё 31 новый случай заражения коронавирусом, накануне — 30. Специалисты отмечают стабильный рост числа новых выявленных носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе 25 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России — ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Отмечается, что основной рост заболевших дают возрастные группы 19−29 и 30−49 лет.

Всего на 25 мая в Приморье зарегистрировано 44 177 положительных тестов, выздоровели более 41 тыс. человек, скончались 728 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае на 25 мая вакцинировались от коронавируса почти 140 тыс. человек — 22% от запланированного объёма.

Читайте также: В Приморье привились от коронавируса 22% от плановых объёмов