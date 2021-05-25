Куала-Лумпур, , 06:43 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин пообещал принять жесткие меры после столкновения двух поездов легкого метро в столице страны Куала-Лумпуре, передает телеканал CNA.

Он потребовал провести тщательное расследование произошедшего, а также принять самые жесткие меры. При этом глава малазийского минтранса Ви Ка Сион отметил, что это самое тяжелое происшествия в легком метро страны за 23 года. По последним данным, в этой аварии пострадали 213 пассажиров, 47 получили тяжелые травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая два поезда легкого метро столкнулись в Куала-Лумпуре. Причины и подробности аварии пока не известны, о погибших информации не поступало.

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