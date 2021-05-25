Колумбус, США, , 06:44 — REGNUM В США в результате стрельбы, произошедшей 24 мая в Уэст Джефферсоне (штат Огайо) погибли не менее пяти человек. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает телеканал NBC.

По его данным, в одном из домов на Джексон-стрит были найдены три тела с огнестрельными ранами. Снаружи здания полиция обнаружила ещё несколько тел, но о точном числе погибших пока не сообщается. Отмечается, что перестрелка произошла примерно в 17:27 по местному времени.

В настоящее время место трагедии оцеплено полицией. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, устанавливают личности погибших и определяют круг подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Огайо в баре произошла стрельба. В результате происшествия погибли по меньшей мере три человека, ещё пятеро получили ранения.

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