Аддис-Абеба, , 06:39 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 306 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 269 500. Также за минувшие сутки в республике скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Эфиопии с начала пандемии от осложнений COVID-19 умерли 4084 человека.

Отмечается, что 230 784 человека в Эфиопии уже выздоровели и выписались из медицинских учреждений. В настоящее время в республике числится 34 630 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 485 пациентов находятся в критическом состоянии.