Владивосток, , 06:40 — REGNUM В Приморье на 25 мая вакцинировались от коронавируса почти 140 тыс. человек — 22% от запланированного объёма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего в край поступило 144 тыс. доз вакцины. Среди муниципалитетов-лидеров по темпам вакцинации — Кавалеровский, Хасанский, Шкотовский, Кировский, Черниговский, Яковлевский районы, Анучинский, Ханкайский, Пограничный, Октябрьский и Чугуевский муниципальные округа, Уссурийск и Арсеньев.

Губернатор Олег Кожемяко поручил муниципалитетам-аутсайдерам по вакцинации усилить работу в этом направлении.

Во Владивостоке в ближайшие дни мобильные прививочные пункты откроют на Спортивной набережной, на автовокзале и в зданиях мэрии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России пока не выявлено случаев повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса.