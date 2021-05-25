Новосибирск, , 06:34 — REGNUM Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» получил второй транш за крупный заказ в размере 5 млн рублей. Эти средства будут направлены в том числе и на погашение задолженности по зарплатам. Об этом сообщает региональное правительство.

Напомним, общая стоимость заказа составила около 10 млн рублей.

Читайте также: Найдены деньги на зарплату работникам новосибирского «Тяжстанкогидропресса»

"Второй транш размером 5 млн рублей поступил на предприятие — эти средства будут направлены, в том числе на погашение задолженности по зарплатам за апрель. Напомним, первый транш размером 4,6 млн рублей также поступил на предприятие несколькими днями ранее», — уточнили в областной администрации.

По словам заместителя губернатора региона Сергея Сёмки, «правительство Новосибирской области продолжает работу по реализации мер помощи предприятию, диалог с руководством завода «Тяжстанкогидпропресс» ведется на постоянной основе».

Читайте также: Новосибирские компании задолжали своим сотрудникам по зарплате 47 млн