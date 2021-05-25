Омск, , 06:33 — REGNUM Омские следователи проверяют информацию о получении ребёнком травмы на территории автостоянки зоопарка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл 22 мая на территории автостоянки зоопарка в селе Усть-Заостровка. Школьница травмировала шею, не увидев на бегу натянутую на парковке верёвку. На шее у девочки оказался глубокий порез.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Следствие даст оценку действиям ответственных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени ребёнок получил множественный травмы, упав на детской площадке с высоты трёх метров.

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