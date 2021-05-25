Чебоксары, 25 мая 2021, 06:31 — REGNUM Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии во время Великой Отечественной войны — одно «из главных событий в новейшей истории» республики, которая вошла в семейные истории. Об этом ИА REGNUM заявила депутат Госдумы, секретарь чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Алёна Аршинова.
По её словам, сегодня «очень важно чтить память тех, кто совершил подвиг» при строительстве оборонительных рубежей. Алёна Аршинова подчеркнула, что это коснулось и её семьи.
Подробнее: Чебоксарам присвоено звание «Город трудовой доблести»
И добавила:
Депутат Госдумы также напомнила, что 21 мая и Саратов, и Чебоксары указом президента России Владимира Путина были удостоены звания «Города трудовой доблести». Тем самым глава государства «отметил подвиг чувашского народа, совершённый в годы Великой Отечественной войны».
Подробнее: Чебоксары в Великой Отечественной войне
Напомним, страницы строительства Сурского и Казанского рубежей в Чувашии занимают особое место в трудовом подвиге Чебоксар в период Великой Отечественной войны. Проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который ведётся журналистами на протяжении шести лет, стал отправной точкой для властей региона отметить 80-летие начала войны и строительства оборонительного рубежа (28 октября 1941 года) и посвятить весь 2021 год данной теме, объявив его Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей