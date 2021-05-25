Чебоксары, , 06:31 — REGNUM Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии во время Великой Отечественной войны — одно «из главных событий в новейшей истории» республики, которая вошла в семейные истории. Об этом ИА REGNUM заявила депутат Госдумы, секретарь чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Алёна Аршинова.

По её словам, сегодня «очень важно чтить память тех, кто совершил подвиг» при строительстве оборонительных рубежей. Алёна Аршинова подчеркнула, что это коснулось и её семьи.

«Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей, прозванных жителями Чувашии «безмолвными», это общенациональный подвиг, одно из главных событий в новейшей истории нашей республики.

Очень важно чтить память тех, кто, не щадя себя, совершил этот подвиг. В Чувашии строительство «безмолвных» рубежей — история семейная. Деды, прадеды, бабушки и прабабушки жителей Чувашии участвовали в этой тяжелейшей работе. Старейшие члены нашей партии также принимали участие в строительстве оборонительных рубежей, а потом уходили на фронт. Среди них, например, 96-летний Нил Гаврилович Морозов. Накануне 9 мая общалась с ним по телефону: бодрый, энергичный, жизнерадостный, в курсе всех последних новостей. На наших ветеранов надо равняться, это великие люди!» — отметила Алёна Аршинова.

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И добавила:

«Мои родные тоже участвовали в строительстве оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны, трудились они в Саратовской области».

Депутат Госдумы также напомнила, что 21 мая и Саратов, и Чебоксары указом президента России Владимира Путина были удостоены звания «Города трудовой доблести». Тем самым глава государства «отметил подвиг чувашского народа, совершённый в годы Великой Отечественной войны».

«С 1941-го по 1945 годы в столицу Чувашии эвакуировали крупнейшие промышленные предприятия СССР, в госпиталях Чебоксар — лечили и восстанавливали раненых в боях солдат. Звание «Город трудовой доблести» — это дань заслуженного уважения всем тем, кто стойко выдержал все испытания судьбы и помог нашей стране одержать Победу в Великой Отечественной войне», — заключила Алёна Аршинова.

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Напомним, страницы строительства Сурского и Казанского рубежей в Чувашии занимают особое место в трудовом подвиге Чебоксар в период Великой Отечественной войны. Проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который ведётся журналистами на протяжении шести лет, стал отправной точкой для властей региона отметить 80-летие начала войны и строительства оборонительного рубежа (28 октября 1941 года) и посвятить весь 2021 год данной теме, объявив его Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей