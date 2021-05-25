Новосибирск, , 06:24 — REGNUM В Новосибирской области общая сумма просроченной задолженности по заработной плате за апрель 2021 года увеличилась в 2,1 раза. По состоянию на 1 мая 2021 года она составила 47 млн рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«Из них 30,7 млн рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2020 году и ранее», — уточняет региональный орган статистики.

Так, своевременно не получили заработную плату 764 человека. Наодного работника в среднем приходится по 61,5 тыс. рублей невыплаченной заработнойплаты.

По данным на 1 мая 2021 года, наибольший объём задолженности у «Опытного завода», «Посевнинского завода спецтехники», СМЦ «Стиллайн», ЗАО «Феникс-88», «Байкальской строительной компании», МУП «Водолей» Мошковского района. На их долю приходится 82,9% общей суммы задолженности.