Благовещенск, , 06:18 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов за 2020 год задекларировал доход в сумме чуть более 5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании опубликованных официальных данных.

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В декларации за 2019 год у Орлова доход составлял 4,98 млн рублей, но при этом было указано: «с учетом дохода от продажи имущества». В декларации за 2020 год такого уточнения нет. У Орлова, также как и у его супруги, нет в собственности квартир и транспортных средств. Семья губернатора Приамурья пользуется двумя квартирами площадью 88,6 и 156,6 кв. м.

Супруга Орлова за 2020 год заработала 1,78 млн рублей. В 2019 году её доход был на один миллион рублей больше.

Несовершеннолетние дети губернатора Приамурья доходов семье не принесли. На одного из детей зарегистрирована в собственности квартира площадью 70,4 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год глава Чукотского автономного округа задекларировал доход в 6,4 млн рублей, что на 1,4 млн меньше, чем в 2019 году. Он владеет квартирой в 49,3 кв. метра. Больше в собственности у Копина ничего нет.