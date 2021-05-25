Чебоксары, , 06:13 — REGNUM В Чебоксарах продолжаются инклюзивные концерты. Очередной творческий праздник состоится в Международный день защиты детей, сообщили ИА REGNUM в чувашской общественной организации людей с инвалидностью «Свобода».

Афиша концерта

1 июня будет представлен праздничный, инклюзивный концерт «Маленький принц и его друзья». В нём примут участие детские коллективы, представив песенные и танцевальные композиции. В частности, выступят «солнечные дети» из театра моды Detkids, театрально-танцевальный коллектив «Солнышко», паракаратисты, воспитанники школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и начальной школы для детей с ОВЗ № 1 из Чебоксар.

Участники концерта предлагают зрителям всем возрастов отправиться в путешествие «по сказочным планетам».

Праздник начнётся 1 июня в 18:00 во дворце культуры «Южный». Вход свободный.

Как сообщало ИА REGNUM, чувашская региональная организация «Свобода» создана в 2014 году для защиты прав и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения их в общественную жизнь, объединения по интересам с другими группами населения. Участники организации проводят различные конкурсы, творческие встречи, тематические семинары, а также посещают различные мероприятия и сами выступают на сцене.

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