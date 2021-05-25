Богота, , 06:09 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки умерли 483 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Таким образом, общее число умерших от осложнений COVID-19 на колумбийской территории достигло 85 207 человек. Также за минувшие сутки в республике выявили еще 16 977 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Колумбии подтвердили 3 249 433 случая заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Колумбию лишили права проводить Кубок Америки по футболу. Колумбийские власти просили конфедерацию перенести проведение состязаний на ноябрь 2021 года, однако Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) переносить отказалась.