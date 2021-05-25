Норильск, Красноярский край, , 06:37 — REGNUM На севере Красноярского края при столкновении автобуса с большегрузным тягачом пострадали шесть человек. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ДТП произошло в 06:45 по местному времени на третьем километре автомобильной дороги Норильск — Талнах.

«Тягач с тралом по причине заноса задней оси допустил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшемся во встречном направлении из Норильска в Талнах. Автобус, находившийся на заказном маршруте, перевозил рабочих», — говорится в сообщении. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась шестерым пассажирам автобуса.

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