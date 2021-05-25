Чебоксары, , 05:59 — REGNUM Прокуратура Чувашии ускорит рассмотрение проектов нормативных актов правительства республики: они составят минимальные десять дней. Соответствующее соглашение подписали прокурор республики Андрей Фомин и глава региона Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор Чувашии Андрей Фомин Cap.ru

Соглашение предусматривает взаимодействие в части нормотворческой деятельности. В прокуратуре поясняют, что «основной момент» касается «минимизирования предельных сроков согласования проектов нормативных актов», которые составят десять дней. Это позволит, в том числе, повысить качество подготовки министерствами проектов нормативных актов, говорится в сообщении.

По данным чувашских властей, в настоящее время на рассмотрение проектов нормативных актов предусмотрено до 30 дней.

Надзорное ведомство изучает проекты региональных актов, затрагивающие права и обязанности граждан, проводит правовую и антикоррупционную экспертизу. В 2020 году прокуратурой изучено почти 2 тыс. документов, представленных республиканскими органами власти.

Прокурор Чувашии Андрей Фомин и глава республики Олег Николаев Cap.ru

«Практически по каждому седьмому даны дополнительные предложения с более совершенной редакции норм, которые позволяли наиболее эффективно реализовать гражданам свои права», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Чувашии Андрей Фомин регулярно проводит не только плановые приёмы граждан. Накануне Дня Победы был организован приём по вопросам соблюдения социальных прав ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и «детей войны». Встретиться с прокурором можно не только очно, но и дистанционно.

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