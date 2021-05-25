Якутск, , 05:57 — REGNUM В телеграм-каналах Якутии появилась информация о задержании заместителя министра сельского хозяйства республики Василия Афанасьева.

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Авторы пишут, что задержание возможно в связи с получением взятки в 1 млн рублей. Официальных данных нет.

В минсельхозе SakhaDay информацию о задержании прокомментировали так: «О том, что вменяется заместителю пока не в курсе. Сами в шоке».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат мурманского городского совета Станислав Ланин и сотрудница регионального министерства транспорта арестованы за получение крупной взятки.