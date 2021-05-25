Улан-Удэ, , 06:37 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 119. Об этом утром 25 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 20 409 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 889 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 370 больных. На амбулаторном лечении находятся 169 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 36 691 (+46) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе возросло до 539 (+24) человек.

В реанимации остаются 45 пациентов в тяжёлом состоянии (23 — старше 65 лет). В том числе 20 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (13 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 82,8% — из 448 перепрофилированных коек занято 370.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии на минувшей неделе заболеваемость COVID-19 существенно выросла среди работающего населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии заболеваемость COVID-19 среди работников выросла в 6 раз