Канберра, 25 мая 2021, 05:48 — REGNUM Австралия намерена закрыть свое посольство в столице Афганистана Кабуле в 2021 году, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе официального заявления.
Предполагается, что диппредставительство будет закрыто после окончания вывода австралийских войск с афганской территории. По предварительным данным, это состоится 28 мая.
«Наше представительство в Афганистане и австралийское посольство в Кабуле закроются к этому времени», — заявил он.
При этом подчеркивается, что в скором времени посольство откроют вновь. Глава австралийского правительства подчеркнул, что это состоится, когда в Афганистане стабилизируется политическая ситуация.