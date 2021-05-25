Канберра, , 05:48 — REGNUM Австралия намерена закрыть свое посольство в столице Афганистана Кабуле в 2021 году, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе официального заявления.

Предполагается, что диппредставительство будет закрыто после окончания вывода австралийских войск с афганской территории. По предварительным данным, это состоится 28 мая.

«Наше представительство в Афганистане и австралийское посольство в Кабуле закроются к этому времени», — заявил он.

При этом подчеркивается, что в скором времени посольство откроют вновь. Глава австралийского правительства подчеркнул, что это состоится, когда в Афганистане стабилизируется политическая ситуация.