Пекин, , 05:44 — REGNUM Китай принял меры по минимизации потерь в органах правопорядка, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

Министерство обратилось к органам общественной безопасности по всей стране с просьбой усилить профессиональную подготовку для улучшения физического и психического здоровья сотрудников полиции, а также их способности применять оружие и реагировать на чрезвычайные ситуации, сообщил пресс-секретарь министерства Ли Гочжун.

Другие меры включают более распределение полицейских сил, обеспечение их физического осмотра и отдыха, а также оцифровку записей об их физическом и психическом здоровье. Необходимо обеспечить, чтобы каждый сотрудник полиции проходил профессиональную подготовку не реже одного раза в год и не менее 30 дней в течение трех лет, отметил Ли.

По данным ведомства, в 2020 году при исполнении служебных обязанностей погибло 315 полицейских.

Благодаря мерам, принятым для минимизации потерь, число полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей и борьбе с преступниками в 2019 и 2020 годах, сократилось на 9% и 32% в годовом исчислении, соответственно, а число раненых сократилось на 3% и 20% соответственно.