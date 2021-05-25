Пекин, , 05:39 — REGNUM Рынок ценных бумаг Китая привлек в апреле более 1,69 млн новых инвесторов, сообщает агентство Синьзхуа.

По данным компании China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, этот показатель увеличился на 3,11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю физических лиц пришлось большинство новых инвесторов, достигнув более 1,688 млн, в то время как число новых институциональных инвесторов составило 3200 человек.

По данным на конец апреля, число инвесторов на рынке ценных бумаг Китая превысило 185,6 млн человек.