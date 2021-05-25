Пермь, , 05:39 — REGNUM Глава избиркома Пермского края Игорь Вагин за 2020 год почти удвоил свои доходы. Сведения размещены на сайте комиссии.

В ушедшем году гражданин получил 6,4 млн рублей. При этом в 2019-м доход составил порядка 3,4 млн. Как пишет Накануне.Ru, в 2018-м доход Вагина был на отметке 4,1 млн.

Из недвижимости ему принадлежат квартира площадью 200,8 кв. метров, автомобиль Audi Q7, а также прицеп для перевозки техники и два снегоболотохода. Супруга чиновника с доходом в 50 тыс. рублей владеет машиной Mercedes-Benz GLE 350D.