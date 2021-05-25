Салехард, , 05:38 — REGNUM На Ямале в Тарко-Салинской райбольнице можно привиться от коронавируса круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Отныне жители Пуровского района смогут пройти вакцинацию в любое удобное время суток и без предварительной записи в приёмном отделении стационара больницы. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Всего в Пуровском районе развернуто восемь прививочных пунктов, в регионе их 74. Отмечается, что на Ямале сформирован достаточный запас вакцины, и пациенты могут выбирать, какой именно они хотят привиться — Гам Ковид Вак (Спутник-V) или Эпи Вак Корона.

На сегодняшний день в ЯНАО от коронавируса привиты около 78 тысяч человек, второй компонент получили почти 61 тысяча ямальцев. То есть 25% населения региона, подлежащего вакцинации, полностью завершили процедуру.