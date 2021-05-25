Анадырь, 25 мая, 2021, 05:38 — ИА Регнум. На Чукотке действие программы регионального материнского капитала продлевается до 2024 года. Об этом губернатор Роман Копин 25 мая написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Александр Дейнека. Мать. 1932

губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин «Вчера на сессии думы Чукотского автономного округа приняли закон о региональном материнском капитале — продлили до 2024 года»

По словам главы региона, действующая с 2013 года программа, вместе с другими мерами системной поддержки семей с детьми, способствовала росту числа многодетных семей в округе на 26%.

В настоящее время чукотская семья после рождения третьего ребёнка получает около 130 тысяч рублей из средств окружного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой расширить сферы применения материнского капитала обратилась к президенту РФ Владимиру Путину заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.