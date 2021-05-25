Пекин, , 05:33 — REGNUM Согласно официальным данным, в течение первых четырех месяцев года в Китае наблюдался устойчивый рост добычи природного газа, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Добыча природного газа в стране выросла на 11,6% в годовом исчислении до 70,2 млрд кубометров в течение этого периода, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Этот показатель вырос на 23,1% по сравнению с уровнем 2019 года, в результате чего средний рост в период с января по апрель составил 10,9% в 2020 и 2021 годах.

Только в апреле добыча природного газа в Китае составила 16,9 млрд кубометров, что на 7% больше, чем в прошлом году, а среднесуточная добыча составила 560 млн кубометров. Импорт природного газа в страну за первые четыре месяца вырос на 22,4% в годовом исчислении до 39,46 млн тонн.