Хабаровск, , 05:29 — REGNUM Хабаровская ассоциация отельеров проводит 26−27 мая в бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного университета первый Дальневосточный форум отельеров «Сервис с Дальневосточным характером», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«На форуме будут рассмотрены вопросы гостиничной отрасли Дальнего Востока, основные проблемы, а также перспективы развития гостиничного бизнеса с учётом изменений в государственном регулировании и предпринимательской среде. Особое внимание будет уделено особенностям работы в условиях антиковидных ограничений, восстановлению отрасли. Участники обсудят реализацию программы кешбек для отелей», — рассказал председатель комитета по туризму Хабаровского края Александр Никитин.

На форуме выступят профессионалы из Японии, Чехии и России. Об участии также заявили практически все регионы Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Федерации рестораторов и отельеров Андрей Веретенников из Хабаровска в рамках отраслевой выставки PIR EXPO-2020 в Москве получил национальную премию «Гостеприимство».