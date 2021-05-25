Москва, 25 мая, 2021, 05:18 — ИА Регнум. В новой политической парадигме США поддержки исламизма и терроризма нет места России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«Буш пытался сходу сказать, что о крестоносец. Ему так дали в морду фигурально, свои же соратники, фигурально, думаю, его папа тоже, правда не фигурально, что вопрос о том, что надо с Россией дружить против терроризма и исламской архаики, был снят в течение двух недель. Значит, началась эта терка с терроризмом, которая уже в сущности говорилось одно, подразумевалось другое», — заявил политолог.

После этого было заявлено, что в новой идеологии борьбы демократии и авторитаризмом России места нет. Хотя в предыдущей идеологии «крестового похода» против терроризма и радикализма это место было. И эта парадигма зародилась еще в середине 2000-х годов при президенте Джордже Буше младшем.

«Это совсем другая борьба, прямо противоположная. Если в той борьбе неоконсерваторы и прочие предлагали, в сущности, нам встать на одну позицию против этой исламской или исламистской цивилизации, то здесь-то совершенно другая вещь. Что такое борьба с авторитаризмом? Это борьба за халифат, за процессы, которые идут в Ливии, в Сирии, если бы мы не остановили, в Египте они будут идти», — продолжил он.

Это фактически означает, что борцы с авторитаризмом высвобождают силы хаоса и архаики на всей периферии человечества. И в этом заключается стратагема и демократов, и существенной части республиканцев в США.