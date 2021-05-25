«России места нет» — Кургинян о новой идеологии американских демократов
Москва, 25 мая, 2021, 05:18 — ИА Регнум. В новой политической парадигме США поддержки исламизма и терроризма нет места России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
После этого было заявлено, что в новой идеологии борьбы демократии и авторитаризмом России места нет. Хотя в предыдущей идеологии «крестового похода» против терроризма и радикализма это место было. И эта парадигма зародилась еще в середине 2000-х годов при президенте Джордже Буше младшем.
Это фактически означает, что борцы с авторитаризмом высвобождают силы хаоса и архаики на всей периферии человечества. И в этом заключается стратагема и демократов, и существенной части республиканцев в США.