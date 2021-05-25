Сакраменто, США, 25 мая, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Федеральный суд южного округа штата Калифорния (США) приговорил гражданина России Кирилла Фирсова, обвиняемого в киберпреступлениях, к двум с половиной годам лишения свободы. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Минюста США.

(сс) TayebMEZAHDIA Тюрьма

«Кирилл Викторович Фирсов, российский гражданин, приговорён к 30 месяцам содержания под стражей за управление сайтом, оказывающим услуги киберпреступникам, продавая им в онлайн-режиме данные о кредитных картах, а также другую персональную информацию и услуги, которые в дальнейшем использовались для преступной деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что окружной судья США Синтия Башант при вынесении приговора отметила тот факт, что Фирсов уже в течение 15 месяцев находился в США под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, защита Фирсова рассчитывала, что суд приговорит «русского хакера», который ранее согласился на сделку со следствием и признал свою вину в киберпреступлениях, совершённых на территории США, к уже отбытому сроку и освободит из-под ареста в зале суда.

Читайте также: Американский суд перенёс вынесение приговора Фирсову на май