Киншаса, , 05:09 — REGNUM Число жертв извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго выросло до 32 человек, заявил глава службы гражданской обороны страны Джозеф Макунди в ходе пресс-конференции.

По его данным, девять человек сгорели, когда лава подступила к их домам. Пятеро задохнулись от испарений, исходивших от лавовых потоков. При этом еще 14 человек погибли в ДТП с грузовиком, а еще четверо — являлись заключенными, погибшими при попытке бегства из мест лишения свободы.

Он добавил, что делегация правительства уже выехала в город Гома для оценки ситуации с извержением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго. Отмечалось, что потоки лавы почти достигли районов города Гома. Также из-за лавы сгорели три села.

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