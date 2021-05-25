Владивосток, , 05:27 — REGNUM Власти Приморья подвели итоги рейтинга муниципальных образований по достижению ими показателей социально-экономического развития в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе краевого правительства.

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Сводный рейтинг, отражающий качество проделанной муниципалитетами работы, формируется в Приморье ежеквартально и ежегодно. На год перед территориями ставятся целевые показатели по различным направлениям деятельности — от развития здравоохранения до вопросов удовлетворенности населения качеством жизни в целом.

Помимо определенного места в рейтинге муниципалитеты-передовики получают грант на любые текущие цели. Общая сумма «призового фонда» с 2021 года составляет 150 млн рублей — 100 млн получают три города-лидера, 50 млн — три района или округа.

«Все оценки созвучны целевым показателям национальных проектов — по такому же принципу как нас, как субъект, оценивает федеральный центр, мы оцениваем муниципалитеты. Всего 11 разделов, включающих большой перечень направлений. Например, в области здравоохранения оценивается количество сохраненных жизней, выявленных больных. В этом году мы разделили рейтинг: города и районы оценивали отдельно», — пояснила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Лидером среди городов признан Артём. Второе место занял Уссурийск. «Бронзу» присудили Арсеньеву.

Среди муниципалитетов лучшим признан Надеждинский район. Лазовский округ занял второе место. Третье место — у Красноармейского района, который, как и Лазовский округ, впервые вошел в тройку лучших.

Среди аутсайдеров рейтинга по совокупности оценок — Дальнегорск, Фокино, Лесозаводск, Пожарский, Черниговский и Кировский районы. Ситуация в таких муниципалитетах — на особом контроле краевых властей.

«Когда мы планируем выезды на территории края, едем не куда вздумается, а туда где есть вопросы. По поручению Губернатора Приморья сейчас нам предстоит детально изучить положение в этих муниципалитетах: чего им не хватает, необходима ли какая-то дополнительная помощь, в том числе и методическая. Чтобы специалисты могли выезжать на места и помогать в решении проблем», — сказала Вера Щербина.

В целом методика оценки работы территорий претерпит изменения — по аналогии с оценкой глав субъектов России главным критерием станет уровень доверия к власти, который напрямую отражает качество жизни людей. Изменения начнут действовать с 1 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, то, что Москва в 2020 году заняла первое место среди регионов России по социально-экономическому и экономическому развитию, свидетельствует о всё более усиливающемся разрыве между крупными городами и провинцией, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом Законодательном собрании Александр Молотов.