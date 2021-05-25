Петропавловск-Камчатский, , 05:04 — REGNUM Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло в одной из квартир дома по улице Океанской. Огнем была охвачена площадь 21 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, пострадавших или погибших не было. Пострадали лишь вещи на общей площади 10 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая произошел пожар в двухэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске. В целях безопасности спасатели эвакуировали 20 жильцов. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.