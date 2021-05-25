Москва, , 05:14 — REGNUM Во вторник, 25 мая, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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В ночь на 26 мая в Москве также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха — +8…+10 °C.

Ветер западный 5−10 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +19…+24 °C днём и +5…+10 °C ночью.

В среду, 26 мая, днём в столице ожидается +23…+25 °C. По области +20…+25 °C. Ночью в регионе ожидается +10…+15 °C. Переменная облачность, местами небольшой дождь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало июня в Москве будет прохладным, однако заморозков в столице не ожидается.

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