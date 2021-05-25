Лас-Вегас, США, , 04:50 — REGNUM После взлёта с авиабазы ВВС США Неллис, расположенной в 13 км северо-восточнее Лас-Вегаса (штат Невада), разбился самолёт. Об этом пресс-служба авиабазы 24 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Управляемое субподрядчиком воздушное судно, которое совершило взлёт с базы Неллис ВВС США, разбилось около 14:30 за южной границей базы», — говорится в сообщении военных.

По информации местных СМИ, потерпевший крушение самолёт упал вблизи одной из школ Лас-Вегаса, на месте произошедшего работают экстренные службы. О возможных жертвах, типе самолёта и других подробностях пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 767, принадлежащий японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), совершил аварийную посадку в аэропорту японского города Осака.

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