Хабаровск, , 04:36 — REGNUM Активисты Хабаровского регионального отделения «Поисковое движение России» присоединились к Всероссийской вахте памяти «Дальневосточный фронт». Волонтеры отправились в поисково-исследовательскую экспедицию на местах боёв Второй мировой войны на Сахалин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Экспедиция продлится до 6 июня. Поиск незахороненных останков воинов Красной Армии будет идти там, где в августе 1945 года 79-я стрелковая дивизия вела бои по прорыву обороны Харамитогского укрепрайона.

В составе делегации края опытные студенты Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания и Тихоокеанского государственного университета.

Волонтёры уже не первый раз работают на Сахалине вместе с коллегами — они ведут поиски погибших на острове Шумшу, где в августе 1945 года проходила Курильская операция, а также в районе сел Рощино и Победино в Смирныховском районе, где шли ожесточенные бои с японскими захватчиками за освобождение южного Сахалина.

Хабаровское региональное отделение «Поисковое движение России» создано в конце 2017 года и на данный момент насчитывает более 300 поисковиков в 12 муниципальных районах края. На территории края они ведут активную работу по изучению периода Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Напомним, ежегодно более 40 тыс. активистов в разных регионах страны заступают на «Вахту памяти». Эта патриотическая акция объединяет множество поисковых клубов, которые метр за метром исследуют места боевых действий Великой Отечественной войны, чтобы увековечить память погибших солдат. За семь лет проведения акции участники нашли останки более 100 тыс. советских воинов, было установлено более 6 тыс. имен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске на Аллее Славы у вечного огня снят почётный караул. «Вахта памяти» завершилась.